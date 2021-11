Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan de cette pépite de Pochettino lâche ses vérités sur son arrivée !

Publié le 29 novembre 2021 à 1h15 par H.G.

Alors que Lucas Lavallée est arrivé au PSG l’été dernier en provenance du LOSC, il se pourrait que certaines personnes de son entourage étaient initialement inquiétâtes à la suite de sa venue dans la capitale française.

Les quatre portiers habituels du PSG sont connus, il s’agit de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier – les deux derniers cités ne jouant que très rarement. Mais il pourrait désormais falloir en ajouter un nouveau sur la liste, à savoir Lucas Lavallée. Arrivé cet été en provenance du LOSC, le gardien français a été convoqué par Mauricio Pochettino pour le match contre l’ASSE ce dimanche pour pallier les absences de Keylor Navas, suspendu, et d’Alexandre Letellier, blessé.

« Il a toujours cru en ses qualités »