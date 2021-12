Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est parti avec un avantage de taille pour Haaland !

Publié le 1 décembre 2021 à 0h45 par A.C.

Avec Kylian Mbappé qui s’approche dangereusement d’un départ, le Paris Saint-Germain pourrait bien se rattraper avec Erling Haaland, l’autre prodige du football européen.

C’est l’homme pour qui tout le monde devrait batailler l’été prochain. Si l’avenir de Kylian Mbappé semble quasiment décidé, celui d’Erling Haaland est en effet encore un immense débat. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain l’apprécie, mais l’attaquant du Borussia Dortmund semble également avoir la cote en Angleterre comme en Espagne. Le Real Madrid rêverait notamment de frapper un gros coup, en alignant Haaland et Mbappé cote à cote la saison prochaine.

Le PSG, la meilleure option pour Haaland ?