Mercato - PSG : Une bataille colossale se prépare dans ce dossier à 0€ !

Alors que le PSG serait sur les traces d’Antonio Rudiger, le club parisien est loin d’être le seul annoncé comme étant en course dans ce dossier.

Malgré les présences de Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer et d’Abou Diallo dans son effectif, le PSG semble vouloir une fois de plus renforcer sa défense centrale au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, le club de la capitale est annoncé avec insistance sur les traces d’Antonio Rüdiger depuis quelques semaines, lui dont le contrat à Chelsea expirera le 30 juin prochain. Pour l’heure, aucun accord n’aurait été trouvé entre les Blues et leur défenseur pour une prolongation, et cela conduirait plusieurs écuries européennes à se pencher sur sa situation.

Le Bayern Munich et le Real Madrid suivent aussi Antonio Rüdiger

En effet, en plus de confirmer l’intérêt de longue date du PSG, Fabrizio Romano indique ce mardi sur son compte Twitter que le Bayern Munich ainsi que le Real Madrid s’intéressent de près à l’international allemand. La situation d’Antonio Rüdiger serait ainsi observée par ces trois clubs depuis maintenant plusieurs semaines. Reste maintenant à savoir si l’un d’eux s’activera prochainement pour le recruter, mais il est clair qu’une rude bataille pourrait bientôt avoir lieu dans ce dossier.