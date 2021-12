Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme appel du pied pour cet indésirable d’Ancelotti !

Publié le 30 novembre 2021 à 20h00 par A.C.

Ángel Haro, président du Real Bétis, s’est exprimé au sujet d’un retour de Dani Ceballos qui traverse une période délicate au Real Madrid.

Cette saison, Dani Ceballos n’a pas disputé la moindre rencontre sous les ordres de Carlo Ancelotti, qui ne semble d’ailleurs pas compter sur lui. La presse espagnole a en effet annoncé cet été que le coach du Real Madrid souhaitait vendre le milieu de terrain, qui venait à peine de sortir d’un prêt à Arsenal. Actuellement blessé à la cheville, Ceballos devrait vraisemblablement à nouveau être poussé vers la sortie lors du mercato hivernal, avec une première piste qui pourrait déjà prendre de l’ampleur.

« Dani a le Bétis dans le sang et à un moment ou à un autre, on se retrouvera »