Mercato - ASSE : Claude Puel en rajoute une couche sur la vente du club !

Alors que le processus de vente de l'ASSE se poursuit, Claude Puel explique que le staff et les joueurs en sont détachés et restent concentrés sur l'objectif principal : le maintien.

Depuis plusieurs mois, le processus de vente de l'ASSE est engagé sans qu'il n'ait pour le moment abouti. Les projets d'Olivier Markarian et Jean-Michel Roussier n'ont pas convaincu Roland Romeyer et Bernard Caïazzo qui sont désormais concentrés sur le projet russe mené par la société Total Sports Investments LLP, présidée par Roman Dubov, et épaulée par le milliardaire Sergueï Lomakin. En même temps, l'ASSE doit se battre pour le maintien, la préoccupation principale de Claude Puel.

«On met une distance par rapport à ça»