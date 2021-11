Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vers une vente imminente ? La réponse !

Publié le 30 novembre 2021 à 10h10 par A.M.

Bien que la société Total Sports Investments LLP, épaulé par le milliardaire russe Sergueï Lomakin, soit intéressée par le rachat de l'ASSE, rien ne dit que la vente sera bouclée de façon imminente.

Le processus de vente de l'ASSE est lancé depuis le mois d'avril et vient de connaître un premier coup de froid. Alors que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo espéraient céder leurs parts avant le 31 décembre pour que le nouveau propriétaire puisse bénéficier du mercato d'hiver pour investir, les projets de Jean-Michel Roussier et Olivier Markarian n'ont pas été jugés suffisamment solides par KPMG, cabinet d'audit en charge d'éplucher les offres de rachat. Le processus est donc ralenti, mais pas à l'arrêt. Et pour cause, Roman Dubov, président de la société Total Sports Investments LLP, épaulé par le milliardaire russe Sergueï Lomakin, semble très intéressé.

Un intérêt, mais pas d'offre concrète