Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'arrivée d'un milliardaire chez les Verts se précise !

Publié le 30 novembre 2021 à 8h30 par A.M. mis à jour le 30 novembre 2021 à 13h23

Bien décidé à vendre l'ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo auraient réussi à attirer Sergueï Lomakin, milliardaire russe.

Depuis le mois d'avril, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont lancé le processus de vente de l'ASSE. Les deux actuels propriétaires des Verts souhaitent vendre leurs parts, mais ont connu un premier échec, il y a tout juste une semaine. Après un long processus, deux candidats se sont effectivement positionnés avec des offres fermes, à savoir Jean-Michel Roussier et Olivier Markarian. Deux projets qui n'ont pas abouti puisque KPMG, cabinet d'audit chargé d'éplucher les candidatures, a estimé « que les garanties juridiques et financières apportées par les candidats sont insuffisantes. » Mais c'est peut-être un mal pour un bien.

La 986e fortune mondiale pour racheter l'ASSE