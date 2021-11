Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Russie, 100M€… Caïazzo et Romeyer touchent au but pour la vente de l’ASSE !

Publié le 29 novembre 2021 à 16h30 par T.M.

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer vont-ils enfin conclure la vente de l’ASSE ? Alors que ce processus avait dernièrement connu un coup d’arrêt, le voilà reparti de plus bel avec un investisseur venu tout droit de Russie. Un projet qui a visiblement tout pour rafler la mise et racheter l’ASSE très rapidement.

Depuis plusieurs mois maintenant, l’ASSE est en vente. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont à la recherche d’un repreneur afin de passer la main. Et dernièrement, les deux patrons stéphanois pensaient toucher au but étant donné que plusieurs candidats étaient intéressés. Il était notamment question d’une possible reprise par le Prince du Cambodge, par un projet mené par Olivier Markarian ou encore le projet de Mathieu Bodmer et Jean-Michel Roussier. Finalement, aucun de ces candidats n’a répondu aux attentes de l’ASSE et du cabinet KMPG, en charge de cette vente des Verts. « Dans le process de vente de l’ASSE, le cabinet KPMG Corporate Finance avait prié les candidats de présenter une offre ferme le 8 novembre dernier afin de pouvoir analyser la recevabilité des propositions. Les actionnaires avaient demandé à KPMG de leur transmettre le résultat de l’analyse des candidatures le 23 novembre. KPMG a transmis, comme convenu, ses recommandations aux actionnaires. Le cabinet de conseil a estimé que les garanties juridiques et financières apportées par les candidats sont insuffisantes », était-il expliqué dans un communiqué de Caïazzo et Romeyer.

« Les discussions avancent très vite »