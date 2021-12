Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Bodmer avait tranché pour le successeur de Puel !

Publié le 30 novembre 2021 à 18h10 par A.M.

Libre depuis la fin de son aventure à Reims, David Guion était le choix numéro un de Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer pour remplacer Claude Puel. Mais leur projet a échoué.

Depuis le début de saison, Claude Puel est sous le feu des critiques. Il faut dire que l'ASSE a dû attendre la 13e journée de Ligue 1 avant de remporter sa première rencontre. Son départ est donc réclamé par les supporters stéphanois et il a plusieurs fois failli prendre la porte mais ses joueurs ont fait preuve d'une abnégation impressionnante pour éviter des défaites en arrachant des nuls dans les dernières secondes contre l'OL (1-1) et Angers (2-2), ou en signant une remontada impressionnante contre Clermont (3-2). Le processus de vente de l'ASSE ne place pas non plus Claude Puel dans une situation idéale pour son avenir.

Guion était le favori du projet Roussier-Bodmer