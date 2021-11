Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Manchester City, Red Bull... Un projet colossal pour l'ASSE ?

Publié le 30 novembre 2021 à 9h10 par A.M.

En négociant pour racheter l'ASSE, Roman Dubov et le milliardaire Sergueï Lomakin auraient un projet de grande ampleur pour l'avenir du club du Forez.

Après l'échec des projets de Norodom Ravichack, Jean-Michel Roussier et Olivier Markarian, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n'ont pas dit leur dernier mot. Et pour cause, l'ASSE pourrait être vendue à un candidat porteur d'un projet bien plus ambitieux. Roman Dubov, président de la société Total Sports Investments LLP, ainsi que le conseiller sportif Michel Salgado, étaient présents à Geoffroy Guichard lors du match contre le PSG dimanche (1-3). Et ce n'est pas tout, puisque TSI pourrait être soutenu par Sergueï Lomakin, 986e fortune mondiale selon Forbes, et qui pèserait 3,1 milliards d'euros.

L'ASSE tête de gondole d'un projet à la City Group ?