Mercato - PSG : L'énorme aveu de Lionel Messi sur son intégration à Paris !

Publié le 30 novembre 2021 à 8h45 par B.C.

Sacré Ballon d’Or 2021 ce lundi soir, Lionel Messi s’est prononcé dans la foulée sur son arrivée au Paris Saint-Germain.

Et de 7 pour Lionel Messi ! Ce lundi, l’attaquant argentin a remporté le Ballon d’Or pour la septième fois de sa carrière, le premier sous un autre maillot que celui du FC Barcelone. Lionel Messi a en effet connu un changement de taille l’été dernier en s’engageant en faveur du PSG, faute de pouvoir prolonger avec le club catalan. Depuis, l’Argentin poursuit son adaptation dans la capitale française, aussi bien sur le plan personnel que sportif. Interrogé en conférence de presse sur ses ambitions pour la suite, Lionel Messi a affirmé se concentrer sur le PSG.

« Nous sommes enthousiasmés par le vestiaire dans lequel il y a les meilleurs du monde »