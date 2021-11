Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi est validé par une autre star du vestiaire !

Publié le 30 novembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Auteur de trois passes décisives dimanche avec le PSG face à l’ASSE, Lionel Messi devrait beaucoup apporter au club de la capitale dans les mois à venir comme l’assure Sergio Ramos qui se réjouit d’évoluer à ses côtés.

Au même titre que Lionel Messi, Sergio Ramos a rejoint le PSG durant le mercato estival en provenance d’Espagne. Le défenseur espagnol, qui était habitué à affronter l’attaquant argentin lors des chocs entre le Real Madrid et le FC Barcelone ces dernières années, a désormais le privilège d’évoluer à ses côtés. Et Ramos semble déjà impressionné par Messi et estime que le PSG a très bien fait de le faire venir comme il l’a indiqué au micro d’ESPN«.

« Un privilège d’avoir Messi dans l’équipe »