Mercato - PSG : Mbappé, Ballon d'Or... Al-Khelaïfi et le Real s'engagent dans un nouveau bras de fer !

Publié le 30 novembre 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 30 novembre 2021 à 17h31

Alors que Kylian Mbappé n’a terminé qu’à la neuvième place au classement du Ballon d’Or, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont envoyé des messages forts à l’attaquant français, et ce dans un contexte où l’avenir du Français dans la capitale française ne tient plus qu’à un fil.

Le verdict du Ballon d’Or 2021 est enfin connu ! En effet, sans grande surprise, c’est une nouvelle fois Leo Messi qui a décroché la distinction individuelle suprême du football. L’attaquant du Paris Saint-Germain a ainsi terminé devant Robert Lewandowski et Jorginho et remporté ce trophée pour la septième fois de sa carrière, augmentant un peu plus son record personnel. De son côté, Kylian Mbappé n’a terminé qu’à la neuvième position. Une place décevante pour le Français en fin de contrat au PSG, même s’il a intégré le top 10 pour la quatrième fois de suite. Ainsi, tout indique que le joueur de 22 ans pourrait ne jamais remporter le Ballon d’Or dans les rangs du club parisien dans la mesure où son contrat expirera le 30 juin prochain et qu’il devrait vraisemblablement rejoindre le Real Madrid à cette date puisqu’il ne souhaite pas renouveler son engagement au sein du club de sa ville natale.

Nasser Al-Khelaïfi et Carlo Ancelotti envoient des messages à Kylian Mbappé !