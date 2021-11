Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre à 40M€ dégainée pour le successeur de Mbappé ?

Publié le 30 novembre 2021 à 13h15 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG, Karim Adeyemi serait également dans le collimateur du FC Barcelone. Joan Laporta serait d’ailleurs passé à l’action dans ce dossier.

Avec le départ probable de Kylian Mbappé à l’issue de la saison, le PSG va devoir frapper un gros coup pour oublier son international français. Plusieurs pistes ont ainsi été activées dans la capitale, et Karim Adeyemi ferait notamment partie des cibles de Leonardo. À 19 ans, l’Allemand impressionne à Salzbourg, avec 15 buts en 25 apparitions, de quoi susciter les convoitises de la plupart des cadors européens. Le Real Madrid, l’Atlético, le Borussia, l’Inter et le Bayern Munich seraient notamment à l’affût, tout comme le FC Barcelone, qui aurait lancé son offensive.

Le Barça passe à l’action