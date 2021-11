Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça avance enfin pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 30 novembre 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors que son contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain, Kylian Mbappé semblait se diriger vers un départ libre qui paraissait inévitable. Mais la déclaration troublante de Nasser Al-Khelaïfi lundi soir pourrait bien tout changer dans ce dossier…

Ce n’est plus un secret pour personne, l’avenir de Kylian Mbappé semble plus que jamais s’écrire loin du PSG. L’attaquant français, qui souhaitait déjà claquer la porte du Parc des Princes lors du dernier mercato estival pour rallier le Real Madrid, n'a visiblement pas changé de position. Et dans ses différentes interventions médiatiques des dernières semaines, comme par exemple celle-ci dans les colonnes de L’Equipe début octobre, Mbappé jetait un sérieux froid sur son avenir au PSG : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement », indiquait clairement Mbappé. Et pourtant…

La révélation troublante d’Al-Khelaïfi sur Mbappé…

Lundi soir, à l’occasion de la grande cérémonie du Ballon d’Or 2021 qui se tenait au Théâtre du Châtelet à Paris et qui a finalement sacré Lionel Messi, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole au micro de La Chaine L’Equipe, évoquant notamment le futur de Kylian Mbappé : « Kylian Mbappé Ballon d'Or un jour au PSG ? Vous savez ce que je pense, c'est un grand joueur. Il sait ce qu'il veut faire, nous aussi. Si ça avance ? J'espère ! », a indiqué le président du PSG, indiquant donc assez clairement que la décision était déjà prise de la part des différentes parties pour l’avenir de Mbappé. Une sortie médiatique qui laisse entendre qu’une prolongation de contrat est finalement à l’ordre du jour ? Le mystère reste pour l’instant entier, mais s’il souhaite avoir une chance de conserver Mbappé au PSG, Al-Khelaïfi devra se plier à une exigence bien précise.

Mbappé veut les JO de 2024