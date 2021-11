Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo et Al-Khelaïfi ont tout fait pour éloigner Mbappé du Real Madrid !

Publié le 30 novembre 2021 à 12h45 par A.C.

L’étau se resserre autour de Kylian Mbappé, qui dans seulement quelques semaines pourra négocier librement avec le Real Madrid et donc échapper au Paris Saint-Germain.

L’espoir diminue au four et à mesure que la date fatidique du 1er janvier approche. Dans un mois et un jour, Kylian Mbappé aura un pied et demi en dehors du Paris Saint-Germain, puisqu’il pourra commencer à négocier avec d’autres clubs. Un seul semble pourtant avoir ses faveurs, puisqu’en Espagne on assure que Mbappé n’attendrait que le Real Madrid. El Chiringuito explique d’ailleurs ce mardi que le PSG serait résigné à perdre sa star, qui a terminé à la neuvième place du Ballon d’Or 2021.

Leonardo et Al-Khelaïfi, la garde rapprochée de Mbappé