Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 30 novembre 2021 à 12h15 par B.C.

Malgré l’arrivée de Ralf Rangnick, Manchester United aurait toujours l’intention de se positionner sur Mauricio Pochettino à l’issue de la saison.

« On est très content du coach, il fait du bon travail. On a besoin de temps aussi. Je vois toutes les rumeurs et qu’on parle avec d’autres coachs, et ce n’est pas vrai. Arrêtez ça, on ne parle pas de ça encore ce soir, on est vraiment content du coach. » Présent au Théâtre du Châtelet ce lundi soir, Nasser Al-Khelaïfi a profité de la cérémonie du Ballon d’Or pour se prononcer sur l’avenir de Mauricio Pochettino. L’Argentin a été au centre des rumeurs ces derniers jours, alors que Manchester United en avait fait sa priorité pour succéder à Ole Gunnar Solskjær. Finalement, c’est Ralf Rangnick qui a été nommé à la tête des Red Devils , mais ces derniers n’auraient pas pour autant tiré un trait sur l’entraîneur du PSG.

Pochettino toujours dans le collimateur de Manchester

Comme l’explique le journaliste Fabrizio Romano, Mauricio Pochettino apparaît toujours comme l’une des priorités de Manchester United pour le poste d’entraîneur. Ralf Rangnick restera sur le banc de touche jusqu’à la fin de la saison avant d’intégrer l’organigramme du club, de quoi relancer le feuilleton l’été prochain. L’entraîneur du PSG serait ainsi l’option privilégiée par les Red Devils pour repartir sur de nouvelles bases, tandis que Brendan Rodgers et Erik ten Hag apparaissent comme les principales alternatives. De son côté, Luis Enrique souhaiterait rester à la tête de la sélection espagnole jusqu’au Mondial 2022 et ne devrait donc pas apparaître comme une piste chaude dans les prochains mois.