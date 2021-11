Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce d'Al-Khelaïfi sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 29 novembre 2021 à 20h15 par D.M. mis à jour le 29 novembre 2021 à 20h24

Avant la cérémonie du Ballon d'or, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à mettre les choses au clair au sujet de l'avenir de Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino a été au centre de l'actualité ces derniers jours. L'actuel coach du PSG a été annoncé avec insistance du côté de Manchester United. Après la victoire de son équipe face à l'ASSE ce dimanche, le technicien argentin a encore été questionné sur son avenir au sein de la capitale française.« En football, il y a pleins de rumeurs. Mais je m’en moque. Ce qui compte, c’est les faits, la réalité. Nous on travaille dur pour développer le PSG, un projet très excitant. Mais nous travaillons pour gagner des matchs et nous battre pour gagner de grandes choses » a confié Pochettino au micro de Prime Vidéo. Ce lundi, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur l'avenir de l'entraîneur et a répondu afin de faire taire les rumeurs.

« On est très content du coach, il fait du bon travail »