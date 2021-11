Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti lâche un énorme message à Mbappé pour son avenir !

Publié le 30 novembre 2021 à 14h15 par B.C.

Neuvième du Ballon d’Or 2021, Kylian Mbappé n’a pas caché sa volonté de remporter le Graal à l'avenir en marge de la cérémonie ce lundi soir. Une sortie qui a fait réagir Carlo Ancelotti.

Pour la septième fois de sa carrière, Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or, devançant Robert Lewandowski et Jorginho au classement. De son côté, Kylian Mbappé doit se contenter de la neuvième place, de quoi surement frustrer l’attaquant du PSG, déterminé à marquer l’histoire du football. Interrogé ce lundi soir sur le sujet, Kylian Mbappé n’a pas caché sa volonté de suivre les traces de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui totalisent 12 Ballons d’Or au total : « Pour moi, bien sûr, c’est l’objectif d’en gagner un ou plusieurs, mais pour le moment il y a un processus pour arriver à ce type de places là et je pense que je suis sur le bon chemin. » Une phrase qui a énormément fait réagir en Espagne, où la presse a interprété le mot « processus » par un changement de club à venir pour l’attaquant du PSG, sous contrat jusqu’à la fin de la saison et qui apparaît comme la grande priorité du Real Madrid. Présent en conférence de presse ce mardi, Carlo Ancelotti a été invité à commenter la déclaration de Kylian Mbappé.

« Jouer pour un grand club vous aide à remporter le Ballon d’Or »