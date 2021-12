Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier chaud de Leonardo passe à la vitesse supérieure !

Publié le 30 novembre 2021 à 22h45 par A.C.

Leonardo aimerait faire une nouvelle tentative pour Marcelo Brozovic, dont le contrat avec l’Inter se termine dans seulement quelques mois.

Par deux fois il est passé proche du Paris Saint-Germain. Finalement, la troisième pourrait être la bonne pour Marcelo Brozovic ! Son contrat se termine en effet en juin prochain et si l’Inter semblait très optimiste, un accord n’a toujours pas été trouvé et le PSG pourrait donc sauter sur l’occasion. Le père du milieu de terrain croate semble discuter avec plusieurs clubs de Premier League, ainsi que le Bayern Munich, mais la piste parisienne semble être en très bonne position.

« Je pense qu’un accord avec Brozovic peut être trouvé prochainement »