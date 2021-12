Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour cette star de Guardiola !

Publié le 1 décembre 2021 à 1h45 par Th.B.

Alors que le dossier Riyad Mahrez ne faisait plus couler d’encre, une potentielle arrivée au PSG l’été prochain serait toujours possible si et seulement si Manchester City ne parvenait pas à obtenir l’aval de l’international algérien au niveau d’une prolongation de contrat d’ici-là.

Début novembre, alors que son temps de jeu n’est plus si important que la saison dernière, Riyad Mahrez a été annoncé du côté du PSG comme étant une potentielle piste prise en considération par les décideurs du club de la capitale. Cependant, les rumeurs qui ont suivies cette annonce ont été unanimes : aucun départ pour le mois de janvier de Manchester City ne serait à l’étude que ce soit dans l’esprit de Riyad Mahrez en personne ou de Manchester City. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international algérien pourrait même rapidement renouveler son bail. Sinon, un départ au PSG serait bel et bien d’actualité.

Un départ au PSG l’été prochain pour Mahrez, si…