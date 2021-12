Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort de cette légende du Barça sur le retour de Xavi !

Publié le 1 décembre 2021 à 0h00 par Th.B.

Ex-coéquipier de Xavi Hernandez, qui est l’entraîneur du FC Barcelone depuis le 6 novembre, Samuel Eto’o n’a pas caché ses grandes attentes concernant Xavi au Barça.

Dans la nuit du 5 au 6 novembre, et après trois échecs en janvier 2020, à l’été 2020 et en fin de saison dernière, le FC Barcelone officialisait enfin la nomination de Xavi Hernandez en tant qu’entraîneur de l’équipe première du club culé et ce, jusqu’en juin 2024. Lors de ses trois premières sorties, la légende blaugrana a remporté ses deux matchs de Liga et a concédé le nul face au Benfica Lisbonne en Ligue des champions (0-0). Ce qui place le FC Barcelone dans une situation délicate pour la qualification pour la phase à élimination directe de la C1. Néanmoins, pour Samuel Eto’o, Xavi Hernandez serait tout indiqué pour ramener le FC Barcelone là où il se doit d’être.

« Je pense que la personne idéale pour la relever est Xavi, la Machine »