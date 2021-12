Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s’emballe pour la nouvelle sensation du football argentin !

Publié le 30 novembre 2021 à 21h30 par A.C.

Julian Alvarez, attaquant de River Plate, attire de plus en plus l’attention des grands clubs européens et après le FC Barcelone ou le Real Madrid, c’est l’Inter qui le suivrait de près.

Il faudra donner à Xavi les moyens de ses ambitions et cela passera sans aucun doute par le recrutement. Le coach du FC Barcelone doit en effet composer avec plusieurs problèmes de taille, notamment une pénurie à la pointe de l’attaque. Martin Braithwaite est toujours blessé au genou, tandis que Luuk de Jong ne semble pas vraiment convaincre depuis son arrivée cet été, en provenance du FC Séville. Ainsi, la presse catalane assure que Xavi aurait réclamé une recrue à ce poste, que ses dirigeants pourraient aller chercher en Argentine avec Julian Alvarez, la nouvelle pépite de River Plate.

L’Inter confirme pour Julian Alvarez !