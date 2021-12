Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Joan Laporta passe à l’action pour contrer les plans de Leonardo !

Publié le 30 novembre 2021 à 23h10 par T.M.

Alors que le PSG aimerait chiper Diego Almeida au FC Barcelone, Joan Laporta ne l’entendrait pas de cette oreille…

De retour à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta a expliqué vouloir redonner une place importante aux pépites issues de la Masia. Alors que Gavi ou encore Nico sont en train de s’imposer dans l’effectif de Xavi, d’autres talents devraient émerger d’ici. Et actuellement, les projecteurs sont notamment braqués vers Diego Almeida, âgé de seulement 17 ans. Si l’Equatorien rayonne aujourd’hui avec les jeunes du Barça, il aurait éveillé l’intérêt de plusieurs cadors européens comme le PSG, qui agirait en coulisse avec Rodrigo Messi, frère de Lionel Messi et agent d’Almeida, ou encore le Bayer Leverkusen.

La contre-attaque du Barça