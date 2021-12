Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vent a tourné dans ce dossier chaud du Barça !

Publié le 30 novembre 2021 à 22h30 par Th.B.

Alors que Raheem Sterling n’a cessé d’être envoyé du côté du FC Barcelone dernièrement en avouant lui-même apprécier l’idée de se lancer un challenge en dehors des terres anglaises, Manchester City aurait une totale confiance en ses capacités à prolonger le contrat de Sterling.

Hormis l’option Ferran Torres qui prendrait de plus en plus d’ampleur en coulisses alors qu’un accord contractuel entre l’international espagnol et l’administration Joan Laporta aurait d’ores et déjà été trouvé, le FC Barcelone aurait des vues sur un autre attaquant de Manchester City. En effet, depuis quelque temps désormais, le nom de Raheem Sterling est régulièrement lié au FC Barcelone qui explorerait la possibilité d’attirer l’international anglais dès le mercato hivernal sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Néanmoins, Marca a récemment révélé que Manchester City refuserait catégoriquement de céder Sterling au milieu de la saison et qu’en cas d’absence d’aval du principal intéressé d’ici la fin de la saison au niveau d’une prolongation de contrat, un bon de sortie lui serait offert. Cependant, cette éventualité pourrait ne pas se profiler.

Une prolongation de contrat se profilerait pour Sterling à City !