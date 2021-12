Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance une opération au Barça avec le clan Messi !

Publié le 30 novembre 2021 à 18h45 par T.M.

Ayant déjà pioché au FC Barcelone, le PSG aimerait encore se servir en Catalogne. Et pour cela, le clan Messi aurait un rôle à jouer.

Neymar, Xavi Simons, Kays Ruiz, Lionel Messi… Le PSG n’a pas hésité à piller le FC Barcelone ces dernières années. Et d’autres membres du club catalan pourraient encore en faire de même à l’avenir. En effet, ces derniers jours, il a notamment été question d’un intérêt du PSG pour un certain Diego Almeida. A 17 ans, l’Equatorien est la nouvelle sensation du Barça, venant d’ailleurs d’être appelé par sa sélection nationale. De quoi intéresser du monde et donc Leonardo, qui aurait déjà avancé certains pions en coulisse.

Ça discute avec le clan Messi !