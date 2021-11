Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé fait une annonce fracassante en interne !

Publié le 30 novembre 2021 à 12h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait annoncé en coulisses que sa priorité était bien de rester au sein du club blaugrana.

Depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Xavi ne cesse de vanter les mérites d'Ousmane Dembélé. Présent conférence de presse ces derniers jours, le technicien espagnol a d'ailleurs répété sa volonté de conserver son international français. « J'ai eu une discussion en tête-à-tête avec lui, je lui ai fait comprendre à quel point il était important pour moi, non seulement pour cette saison mais aussi pour l'avenir. C'est à lui de décider. J'espère qu'il pourra renouveler son contrat car c'est un joueur capable de faire la différence dans les années à venir. Je lui parle, je ne connais pas son entourage, c'est à lui de décider », confiait Xavi. Une volonté visiblement réciproque.

Dembélé veut rester au Barça