Mercato - PSG : Leonardo reçoit un nouveau signal fort pour ce coup à 0€ !

Publié le 30 novembre 2021 à 11h45 par A.C.

Paolo Maldini s’est exprimé au sujet de l’avenir de Franck Kessié, dont le contrat avec l’AC Milan s’approche de la fin et qui semble beaucoup intéresser le PSG.

Cet été, Leonardo a montré tout son talent en recrutant plusieurs grands noms au Paris Saint-Germain sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Cela pourrait continuer, puisque le directeur sportif du PSG travaillerait déjà sur plusieurs dossiers, notamment avec Franck Kessié. Déjà approché lorsqu'il évoluait à l’Atalanta, l’Ivoirien est en fin de contrat à l’AC Milan et semble plus qu’attiré par une aventure à l’étranger. Plusieurs clubs de Premier League seraient sur le coup, mais les médias italiens laissent entendre que Kessié aurait un faible pour le Paris Saint-Germain.

« Nous y travaillons toujours, il y a des négociations et tant qu'il y a du temps il y a de l'espoir »