Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi en remet une couche sur l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 30 novembre 2021 à 16h45 par G.d.S.S.

Ravi du Ballon d’Or obtenu par Lionel Messi cette année, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué de rappeler à quel point il était heureux de l’avoir vu signer au club durant le mercato estival.

Lundi soir, à l’occasion de la grande cérémonie du Ballon d’Or qui se tenait à Paris, Lionel Messi a donc été sacré pour la 7e fois de sa carrière en devançant Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Jorginho (Chelsea). L’attaquant du PSG, recruté libre durant le mercato estival après être arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone, ajoute donc une ligne de plus à son palmarès personnel, et ce sacre de Messi a été salué par Nasser Al-Khelaïfi. Sur le site officiel du club, le président du PSG en a profité pour rappeler à quel point il était heureux d’avoir recruté Messi cet été.

« Nous nous réjouissons de le voir évoluer sous nos couleurs »