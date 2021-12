Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une excellente nouvelle pour la succession de Mbappé !

Publié le 30 novembre 2021 à 22h15 par A.C.

Avec Erling Haaland et Robert Lewandowski, Dušan Vlahović semble être sur les tablettes de Leonardo et du Paris Saint-Germain, pour remplacer Kylian Mbappé.

Plus le temps passe, plus un départ semble inévitable. Il ne reste plus que quelques mois de contrat à Kylian Mbappé et dès le 1er janvier prochain, il pourra négocier avec le club de son choix. Le Real Madrid prépare déjà son arrivée, mais le Paris Saint-Germain se tient également prêt à affronter le pire des scénarios. Dès aout dernier, nous vous annoncions sur le10sport.com que le PSG lorgne Erling Haaland et Robert Lewandowski pour oublier Mbappé, mais Leonardo aurait activé une autre piste récemment. En Italie, on assure en effet que le PSG en pincerait pour Dušan Vlahović, qui explose sous les couleurs de la Fiorentina depuis la saison dernière et qui a récemment annoncé ne pas vouloir prolonger son contrat.

L’Inter se retire de la course à Vlahović