Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Une opération légendaire est programmée !

Publié le 30 novembre 2021 à 10h30 par D.M.

Discret lors des dernières sessions de transferts, le Real Madrid envisagerait de recruter Kylian Mbappé à la fin de la saison, mais aussi Erling Haaland.

La fin de saison pourrait être synonyme de fin d’aventure parisienne pour Kylian Mbappé. Lié au PSG jusqu’en juin prochain, le champion du monde voudrait quitter la capitale française pour rejoindre l’Espagne, et plus précisément le Real Madrid. Après avoir tenté de le recruter lors du dernier mercato estival, le club merengue devrait revenir à la charge dans ce dossier Mbappé, et ce dès le mois de janvier. Pour le remplacer, le PSG souhaite attirer Erling Haaland selon les informations exclusives du 10Sport.com.

Le Real Madrid veut réunir Haaland et Mbappé