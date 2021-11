Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prépare les opérations Mbappé et Haaland !

Publié le 30 novembre 2021 à 5h15 par T.M.

A l’été 2022, le Real Madrid rêve d’accueillir Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, mais pour cela il faut de l’argent. Cela tombe bien, des fonds devraient se libérer.

Plutôt calme sur le marché des transferts ces derniers mois, le Real Madrid pourrait bien dynamiter l’édition estivale en 2022. En effet, Florentino Pérez verrait les choses en grand pour son club et deux noms reviennent avec insistance au Bernabeu : Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Alors que le joueur du PSG pourrait débarquer libre et que l’attaquant de Dortmund sera disponible contre 75M€, ils ne seront toutefois pas donnés en terme de salaire et de prime à la signature. Il va donc falloir faire rentrer de l’argent dans les caisses, bien qu’elles soient déjà bien remplies au Real Madrid.

Ça bouge en coulisse !