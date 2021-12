Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce retentissante d'Ancelotti sur le recrutement !

Publié le 30 novembre 2021 à 23h30 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Carlo Ancelotti n'a recruté que David Alaba et Eduardo Camavinga. Malgré tout, le coach du Real Madrid ne compte en aucun cas s'offrir d'autres joueurs en janvier. Toutefois, il est prêt à laisser filer ceux qui ne seraient pas heureux à la Maison-Blanche.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, les clubs commencent à sortir la tête de l'eau, mais continuent de se montrer prudent sur le marché. En ce qui concerne le Real Madrid, il n'a recruté que deux joueurs, à savoir David Alaba et Eduardo Camavinga. Le premier arrivé librement et gratuitement du Bayern et le second a été acheté pour environ 31M€ au Stade Rennais. Côté départs, Carlo Ancelotti a vendu Martin Odegaard pour environ 35M€ à Arsenal et Raphaël Varane pour une somme proche de 40M€ à Manchester United. Par ailleurs, le coach du Real Madrid a vu Sergio Ramos filé au PSG pour 0€. Malgré tout, Carlo Ancelotti ne compte pas recruter au mois de janvier.

«Nous n'avons pas besoin d'améliorer l'équipe en janvier»