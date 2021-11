Foot - OM

EXCLU - OM : La vente du club relancée ?

Publié le 29 novembre 2021 à 16h29 par Alexis Bernard

Selon nos informations exclusives, une réunion a récemment eu lieu à Dubaï entre des investisseurs étrangers et des représentants du club marseillais. Des discussions autour du possible rachat du club se sont tenues.

Frank McCourt le répète à chaque interview : l’OM n’est pas à vendre. Et c’est effectivement ce que répond chaque personne interrogée en coulisses lorsqu’il est question d’une vente du club. Salariés et collaborateurs de l’OM soutiennent et maintiennent une position commune : pas de vente. Pourtant, le sujet a bien été évoqué ces dernières semaines du côté de Dubaï. Le 10 Sport a eu confirmation d’un rendez-vous dans la capitale des Émirats Arabes Unis. Et le sujet principal de ce meeting était bien le rachat de l’OM.

McCourt pas vendeur. Mais à l’écoute…

L’identité des personnes présentes à ce rendez-vous n’a pas filtré. Impossible de savoir si l’OM a dépêché un dirigeant ou si c’est un représentant mandaté par le club, comme cela se fait de plus en plus ces dernières années. Bordeaux, l’ASSE ou encore l’OL ont récemment mandaté des banques d’affaires pour trouver des investisseurs ou repreneurs. Certaines banques en font même une spécialité, désormais.



Au cours de ce rendez-vous qui daterait du mois de novembre, des investisseurs auraient fait part de leurs intentions de se porter acquéreur de l’OM. Comme depuis plusieurs années, Frank McCourt adopte la même position : il n’est pas vendeur. Mais il est à l’écoute des propositions. Et ce n’est clairement pas la première fois que l’OM est approché de la sorte. Selon nos sources, Frank McCourt a déjà reçu plusieurs offres très concrètes pour l’OM. Mais aucune n’a encore trouvé grâce à ses yeux. A voir si la dernière approche sera plus convaincante…