OM : Arkadiusz Milik affiche ses ambitions colossales pour le projet McCourt !

Publié le 29 novembre 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Moins décisif qu’il ne le fut l’an passé sous le maillot de l’OM, Arkadiusz Milik reste néanmoins très ambitieux pour la suite de son aventure phocéenne et entend bien rectifier le tir le plus rapidement possible après avoir tiré un trait sur ses pépins physiques.

Arrivé de Naples sous la forme d’un prêt de 18 mois avec une option d’achat fixée à 8M€ en janvier dernier, Arkadiusz Milik (27 ans) s’était imposé comme le grand attaquant tant attendu depuis le début du projet McCourt la saison passée. Le buteur polonais a empilé les buts en Ligue 1, poussant même Dario Benedetto vers la sortie durant le mercato estival. Toutefois, Milik a connu ses premières galères juste avant l’été avec une blessure au ménisque du genou gauche, le privant ainsi de l’Euro et du début de saison avec l’OM, ce qui a forcément tronqué sa préparation. Revenu récemment à la compétition, il peine donc encore à retrouver ses meilleures sensations, mais Arkadiusz Milk n’en demeure pas moins ambitieux pour son avenir à l’OM comme il l’a clairement indiqué au micro de Prime Video .

« Il y a de l’attente et de la pression »