OM - Malaise : Boubacar Kamara puni par Jorge Sampaoli ?

Publié le 28 novembre 2021 à 20h15 par A.C.

Fondamental dans le dispositif de Jorge Sampaoli, Boubacar Kamara va démarrer la rencontre de ce dimanche entre l’Olympique de Marseille et Troyes sur le banc.

C’est un dossier délicat, dont Pablo Longoria se serait bien passé. Pur produit du centre de formation et titulaire indiscutable, Boubacar Kamara se retrouve à seulement quelques mois de la fin du contrat qui le lie à l’Olympique de Marseille. Cet été, Longoria a essayé de le pousser vers la sortie, ce qui semble avoir irrité le joueur et qui n’a finalement débouché sur aucune vente. Au fil des semaines les deux parties ne se sont pas rapprochées véritablement et évènement loin d’être anodin s’est déroulé cette semaine, puisque Kamara aurait refusé de se présenter en conférence de presse avec l’OM, craignant vraisemblablement les questions sur son avenir.

Kamara remplaçant face à Troyes !