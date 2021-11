Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli se prononce sur l'état de Dimitri Payet !

Publié le 26 novembre 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que l’OM affrontera Troyes ce dimanche en Ligue 1, Jorge Sampaoli ne sait pas encore s’il pourra compter sur Dimitri Payet pour cette rencontre.

Dimitri Payet est encore sous le choc de son agression subie dimanche dernier en clôture de la 14e journée face à l’OL. En effet, dès la 5e minute de jeu, le joueur de l’OM avait reçu une bouteille dans la tête, envoyée depuis les tribunes par un spectateur ayant finalement échappé à une peine de prison ferme cette semaine. De son côté, près d’une semaine plus tard, l’international français est toujours touché émotionnellement, et il n’est pas encore certain qu’il soit présent face à Troyes ce dimanche soir avec l’OM si l’on en croit le discours tenu par Jorge Sampaoli ce vendredi.

« C'est un moment compliqué pour lui »