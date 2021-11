Foot - OM

OM - Clash : Après sa déroute, l'OM est victime d'une vengeance !

Publié le 26 novembre 2021 à 12h10 par A.M.

Entre l'OM et Galatasaray c'est très chaud. Et après sa victoire jeudi soir (4-2), le club stambouliote n'a pas perdu l'occasion de chambrer les Marseillais.

Après un match aller très chaud conclu sur un score nul et vierge (0-0), l'OM se déplacer sur la pelouse de Galatasaray et a pu se rendre compte que le Vélodrome n'était pas le seul stade à l'ambiance bouillante en Europe. Les Stambouliotes ont profité de cette atmosphère volcanique pour s'imposer (4-2) et ainsi engendrer l'élimination de l'OM de la Ligue Europa. Et compte tenu du passif récente entre les deux clubs, Galatasaray savoure sa victoire, à l'image de Patrick van Aanholt qui avait un contentieux à régler avec Mattéo Guendouzi..

Galatasaray chambre l'OM

Sur Twitter , le joueur néerlandais n'a pas épargné le milieu de l'OM : « Ouvrir ta bouche après que le VAR a prouvé que tu avais tort. Likkleman (petit homme) a besoin de se détendre avant que je t’arrache cette perruque de la tête. Bravo à mes lions pour un point bien mérité à l’extérieur . » Et Galatasaray n'est pas en rester. Egalement sur son compte Twitter , le club turc a repris une publication ironique de l'OM datant du 27 août et du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue Europa. Le club phocéen répondait aux Turcs avec un GIF de Dimitri Payet sortant ses muscles pour en découdre. Et Galatasaray a repris ce tweet avec un émoji qui pleure de rire. Sur la scène européenne, l'OM semble donc faire rire ses adversaires à l'inverse des autres clubs français qui brillent cette saison.