OM : Le mea culpa d’Arkadiusz Milik après la défaite contre Galatasaray

Publié le 25 novembre 2021 à 22h55 par La rédaction mis à jour le 25 novembre 2021 à 22h56

Ce jeudi, l'OM s'est incliné face à Galatasaray (4-2), défaite synonyme d'élimination de l'Europa League. Après la rencontre, Arkadiusz Milik s'est montré déçu de ce mauvais résultat.