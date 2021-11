Foot - OM

OM - Clash : Guendouzi subit une terrible vengeance !

Publié le 26 novembre 2021 à 10h10 par A.M.

Déjà chambré par Patrick van Aanholt après le nul obtenu par Galatasaray au Vélodrome (0-0), Mattéo Guendouzi se fait fracasser par le latéral néerlandais.

Après un match aller très chaud au Vélodrome, l'OM a sombré sur la pelouse de Galatasaray (2-4), et a ainsi mis fin à ses espoirs de qualifications pour la suite de la Ligue Europa. Et les joueurs stambouliotes s'en sont donnés à cœur joie après la rencontre à commencer par Patrick van Aanholt qui avait très peu apprécié le coup de gueule de Mattéo Guendouzi concernant un penalty non sifflé. « Le joueur (van Aanholt) touche zéro fois le ballon. Il me déséquilibre alors que j’arrive en pleine vitesse dans la surface. Il y a clairement penalty. Le joueur ne fait rien à part me déséquilibrer. C’est embêtant de prendre 10 minutes juste pour checker un penalty où il y a vraiment penalty et ne rien donner par la suite », confiait le milieu de terrain de l'OM après le match aller.

Patrick van Aanholt en rajoute une couche !