OM/OL - Polémique : Aulas, Payet… Le gros coup de gueule de Pierre Menes !

Publié le 23 novembre 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que le choc entre l'OL et l'OM a de nouveau été interrompu après que Dimitri Payet a reçu un projectile en pleine tête, Pierre Ménès s'agace de cette nouvelle affaire.

« Quand l'arbitre est revenu l'annoncer aux joueurs, il y a eu une réaction extrêmement violente de la part de Marseille, qui ne comprenait pas et a exigé que l'arbitre aille prendre des nouvelles de Dimitri. » Jean-Michel Aulas n'en démord pas, il est persuadé que le match entre l'OL et l'OM aurait du reprendre malgré le fait que Dimitri Payet ait reçu un bouteille d'eau en pleine tête. Un discours qui ne manque pas d'être critiqué, y compris par Pierre Ménès.

«Choquante aussi, l’intervention de Jean-Michel Aulas»