OM/OL - Polémique : La sortie surréaliste d'Aulas sur les incidents !

Publié le 22 novembre 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Ce dimanche soir, un nouvel incident est survenu dans un stade, et cette fois au Groupama Stadium lors du choc entre l'OL et l'OM. Sachant que Dimitri Payet a été touché au visage par un projectile, Ruddy Buquet a décidé de renvoyer les joueurs au vestiaire. Et alors que la reprise du match a été annoncé plus d'une heure plus tard, l'arbitre de la rencontre a finalement décidé d'interrompre définitivement la partie. Une volte-face que Jean-Michel Aulas ne comprend pas du tout, et il l'a fait savoir.

Alors que l'Olympico n'avait commencé que depuis quelques minutes, Dimitri Payet a été victime d'un nouveau jet de projectile. Sur le point de frapper un corner, le capitaine de l'OM a été touché au visage par une bouteille lancée depuis les tribunes du Groupama Stadium de l'OL. A la suite de ce nouvel incident, l'arbitre Ruddy Buquet a décidé immédiatement de renvoyer les joueurs au vestiaire. Et après plus d'une heure d'arrêt, le speaker du stade a annoncé que le match allait reprendre. Finalement, le choc entre l'OL et l'OM a été interrompu définitivement quelques minutes plus tard. Un revirement de situation que Jean-Michel Aulas juge « incompréhensible » . Interrogé au micro de Prime Video peu après l'annonce du verdict, le président de l'OL a lâché toutes ses vérités sur ce nouvel incident dans un stade français.

«Il y a eu une réaction extrêmement violente de la part de Marseille»