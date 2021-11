Foot - OM

OM - Polémique : Alvaro monte au créneau pour Payet après les incidents contre l'OL !

Publié le 22 novembre 2021 à 9h45 par A.D.

Ce dimanche soir, Dimitri Payet a été touché violemment par un projectile lancé depuis les tribunes du Groupama Stadium de l'OL. Après l'interruption définitive de la rencontre, Alvaro Gonzalez a tenu à apporter son soutien au capitaine de l'OM.

Alors que le choc entre l'OL et l'OM n'avait commencé que depuis quelques minutes, Dimitri Payet a été une nouvelle fois victime d'un jet de projectile. Sur le point de tirer un corner, le capitaine marseillais a été touché au visage par une bouteille lancée depuis les tribunes du Groupama Stadium. Une scène qui a poussé Ruddy Buquet a interrompre la rencontre provisoirement, avant de stopper le match définitivement après plus d'une heure et demie d'arrêt.

«A vos côtés capitaine»