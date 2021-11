Foot - OM

OM : Guendouzi annonce la couleur pour l’Olympico !

Publié le 21 novembre 2021 à 15h40 par La rédaction

Ce dimanche, l'OM et l'OL s'opposent pour la 14e journée de Ligue 1. Ce choc est très important aux yeux des joueurs. Ainsi, Mattéo Guendouzi a annoncé la couleur pour l'Olympico.