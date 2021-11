Foot - OM

OM - Malaise : Pau Lopez prévient Sampaoli sur la concurrence avec Mandanda !

Publié le 18 novembre 2021 à 23h30 par La rédaction

Voulant apporter de la concurrence à Steve Mandanda, l'OM s'est attaché les services de Pau Lopez l'été dernier. L'Espagnol, qui semble s'être imposé dans le onze de départ, s'est prononcé sur sa relation avec l'emblématique portier marseillais.

L’été dernier, Jorge Sampaoli souhaitait apporter de la concurrence à Steve Mandanda. De ce fait, l’OM s’est attaché les services de Pau Lopez en prêt avec option d’achat en provenance de l’AS Roma. Et depuis le début de saison, c’est bien l’Espagnol qui semble s’imposer dans l’esprit du technicien marseillais, lui qui a déjà disputé 13 rencontres toutes compétitions confondues contre seulement 4 pour le champion du monde 2018. Cependant, la concurrence entre les deux portiers serait très saine. Pau Lopez a d’ailleurs mis en garde Jorge Sampaoli.

« Si on doit se fâcher avec quelqu’un car on ne joue pas, c’est avec l’entraîneur et non avec son coéquipier »