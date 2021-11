Foot - OM

OM : Les confidences de Rongier sur la préparation et le début de saison de l’OM !

Publié le 15 novembre 2021 à 21h40 par La rédaction

Invité à se livrer sur les performances de l’OM en ce début de saison, Valentin Rongier s’est exprimé sans détour sur le travail fourni dès la préparation qui a permis aux Marseillais de récolter les fruits en question depuis le début de la compétition.