Foot - OM

OM : Le nouveau coup de gueule de McCourt contre la Superligue !

Publié le 14 novembre 2021 à 15h45 par T.M.

Il y a quelques mois, la planète football avait été secoué par le projet de Superligue, porté par les plus grands clubs européens. Mais certains s’étaient opposés à cela, à l’instar notamment de l’OM et de Frank McCourt.

La Superligue n’aura finalement duré que quelques jours. Alors que les plus grands clubs européens avaient pour projet de créer une ligue fermée, cela a suscité la colère des fans et d’autres équipes, opposés à cette idée. Finalement, quelques heures après son adoption, cette Superligue a été démantelée. De quoi faire le bonheur de beaucoup d’observateurs et acteurs, comme notamment Frank McCourt, qui était fermement opposé à cette idée.

« C’est pour ça que je me suis opposé à la Superligue… »