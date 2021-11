Foot - OM

OM - Malaise : Les vérités de Lloris sur la situation de Steve Mandanda !

Publié le 11 novembre 2021 à 20h15 par T.M.

Désormais, à l’OM, Steve Mandanda n’est plus que numéro 2. Une situation évoquée par Hugo Lloris.

Depuis plusieurs saisons maintenant, Steve Mandanda était incontesté dans les buts de l’OM. Un statut qui a bien changé cet été. En effet, Pablo Longoria avait clairement exprimé son intention de recruter un gardien et c’est Pau Lopez, prêté par l’AS Rome, qui a rejoint la Canebière. Une arrivée qui a été fatale pour Mandanda, qui n’est désormais plus que le numéro 2 dans la hiérarchie de Jorge Sampaoli. Cela n’est donc pas simple pour l’international français, qui a d’ailleurs perdu sa place dans le groupe de Didier Deschamps.

« Affectivement, ça me touche »