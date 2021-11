Foot - OM

OM - Clash : Guendouzi déclenche une polémique !

Publié le 9 novembre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Mattéo Guendouzi a sèchement taclé le FC Metz après le nul au Vélodrome (0-0), Frédéric Antonetti est apparu très agacé par les propos du milieu de terrain de l'OM.

Contre le FC Metz, l'OM n'a pu faire mieux qu'un match nul (0-0) au Vélodrome alors que les Lorrains ont joué plus d'une heure à 10 après l'expulsion de Jemerson. En première période, les Messins ont pourtant eu les occasions les plus chaudes et auraient pu s'imposer. Malgré tout, sous le coup de la frustration, Mattéo Guendouzi taclait sèchement le jeu proposé par le club lorrain. « Metz n’est pas venu pour jouer au foot. C’est dommage de jouer contre des équipes de L1 qui proposent ça », assurait-il au micro de Canal+ . Une sortie qui n'a pas plus à Frédéric Antonetti.

«Il faut rester lucide et clairvoyant»