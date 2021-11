Foot - OM

OM : Mbappé, Salah… Cette sortie forte sur Dimitri Payet !

Publié le 8 novembre 2021 à 2h45 par A.M.

Alors que la dépendance de l'OM à Dimitri Payet fait beaucoup parler, Damien Degorre estime que ce n'est pas un problème, bien au contraire.

Depuis le début de saison, Dimitri Payet porte l'OM. D'abord dans un rôle de faux-neuf pour compenser l'absence d'Arkadiusz Milik, et désormais à son poste de prédilection en numéro 10. A tel point que certains observateurs s'inquiètent d'une éventuelle dépendance de l'OM à son capitaine. Mais pour Damien Degorre, journaliste à L'Equipe , ce n'est absolument pas un problème.

«Payet ? Salah est impliqué dans 50% des buts de Liverpool, comme Mbappé au PSG»